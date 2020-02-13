"Антиколомойский" законопроект и заблокированная Рада: всплыли проблемы Украины с новым траншем МВФ

Решение Международного валютного фонда по новому траншу на $5,5 млрд для Украины может быть принято не раньше второго квартала 2020 года или же затянуться до лета.

Такая пауза в финансировании произошла из-за невыполнения Украиной главного условия МФВ – парламент так и не принял законопроект №2571, исключающий возможность возврата обанкротившихся или национализированных банков бывшим владельцам, пишет "Лига.Финансы".

"План был примерно таким: в январе Верховная Рада обрабатывает законопроект и принимает его в целом, в феврале Совет директоров МВФ утверждает программу и перечисляет Украине первый транш кредита. Не вышло: 2571 не прошел проверку финансовым комитетом Рады", – сказано в материале.

Страна фактически авансом получила от МВФ SLA (staff level agreement), то есть принципиальное согласие на кредитование. Издание, ссылаясь на источники, передает, что это стало возможным, когда Фонд предварительно согласовал все 98 страниц законопроекта 2571, называемого в СМИ "антиколомойским".

Однако документ стали критиковать в Раде. В частности, глава налогово-финансового комитета Даниил Гетманцев отмечал, что правительственная версия 2571 чрезмерно усиливает полномочия НБУ. В парламент также были внесены два альтернативных проекта: от Александра Дубинского и Игоря Палицы.

Из-за противоречий, по словам источников издания, законопроект решили сократить в надежде, что после этого комитет рассмотрит его быстрее. Так появился документ под номером 2571-д авторства Гетманцева.

Однако этот текст МВФ категорически не согласовал. "Фонд согласился с урезанной версией при условии, что в ней сохранится подход изначальной редакции документа: экс-владельцы не могут вернуть себе банк, но имеют право на компенсацию, если докажут ущерб с помощью международного аудитора", – сообщает "Лига.Финансы".

В документе Гетманцева при этом предполагалось, что правительство и экс-владельцы пострадавшего банка получают полгода на переговоры о возможном возмещения убытков. На случай отсутствия компромисса было предложено, чтобы размер компенсации определял украинский суд.

"Дополнительная проблема – парламент, начав рассмотрение законопроекта о рынке земли, оказался фактически заблокирован из-за нескольких тысяч правок, которые депутаты решили голосовать без ускоренных процедур. Согласно регламенту, другие законопроекты в этот период рассматриваться не могут.

Если в ближайшее время ничего не изменится, ситуация с неработоспособностью Рады может затянуться до апреля. Для МВФ это может означать, что "украинский вопрос" переносится на второй-третий кварталы", – отмечается в статье.

Новый транш МВФ для Украины не согласован из-за законопроекта 2571 Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, 17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.

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