Украина может получить новый транш Международного валютного фонда на 5 млрд долларов сразу после согласительного заседания Фонда, которое состоится 5 июня.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК.

"По информации, полученной из Фонда, заседание ожидается ориентировочно 5 июня. Это – предварительная информация. Точнее можно будет сказать на следующей неделе (интервью записано в четверг, 28 мая. – Р.ед.)" – сообщил он.

По словам министра, есть определенные причины того, почему Украина не получила транш в мае, как ожидалось ранее.

Транш МВФ

"Почему не в этом (мае. - Ред.) месяце? Есть внутренние процедуры МВФ. Плюс Memorial Day – в США выходной (в этом году выпадает на 25 мая. – Ред.), он забрал у нас один день. И, наверное, некоторые нюансы там не успевают согласовать", – прокомментировал Марченко.

Он добавил, что Украина выполнила свою часть работы: "Свою часть работы мы сделали, staff level agreement получили. Президент, премьер-министр, глава Нацбанка и министр финансов еще подпишут Letter of Intent (письмо о намерениях. – Ред.).

Глава Минфина пояснил, что следующим шагом после заседания совета директоров является выделение транша.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает, что МВФ одобрит кредитный пакет в размере $5 млрд на заседании правления 5 июня, а первый транш на $1,9 млрд.

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