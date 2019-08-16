Трамп задумал купить крупнейший в мире остров: о чем речь

Президент США Дональд Трамп начал говорить о возможной покупке острова Гренландия (Дания).

Как пишет The Wall Street Journal, эту идею он уже обсуждал со своими советниками и адвокатами. В частности, он интересовался, насколько реальна такая сделка.

Трамп также попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Трамп задумал купить Гренландию

Мнения его помощников разделились. Некоторые поддержали эту идею, назвав ее хорошим экономическим шагом. Но остальные сочли такое желание мимолетным увлечением.

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами с население 56 тысяч человек. Основная масса живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель посольства США в Украине Уильям Тейлор заявил, что визита в Украину в графике президента США Дональда Трампа нет.

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