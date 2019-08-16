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Трамп задумал купить крупнейший в мире остров: о чем речь

2.4т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп начал говорить о возможной покупке острова Гренландия (Дания).

Как пишет The Wall Street Journal, эту идею он уже обсуждал со своими советниками и адвокатами. В частности, он интересовался, насколько реальна такая сделка.

Трамп также попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

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Трамп задумал купить Гренландию

Трамп задумал купить Гренландию

Мнения его помощников разделились. Некоторые поддержали эту идею, назвав ее хорошим экономическим шагом. Но остальные сочли такое желание мимолетным увлечением.

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами с население 56 тысяч человек. Основная масса живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

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Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель посольства США в Украине Уильям Тейлор заявил, что визита в Украину в графике президента США Дональда Трампа нет.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Еще один из вариантов отжатия территорий.
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