Трамп впервые признал, что экономика США пострадает от коронавируса

Коронавирус может нанести ущерб американской экономике, если эпидемия затянется.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время конференции в городе Скрантоне штата Пенсильвания, сообщает Reuters.

По его словам, эпидемия "безусловно будет иметь последствия" для экономики страны. Он также рассказал о принимаемых мерах по борьбе с инфекцией.

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"Все должно получиться. Все должны быть спокойны. У нас есть планы на каждый сценарий развития событий, я думаю, что это то, что мы должны делать. Мы надеемся, что это не продлится слишком долго… Мы профессионально делаем то, что должны делать. Никто не обвиняет нас из-за коронавируса. Он пошел из Китая", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесе и штате Калифорния в США из-за вспышки вируса объявили чрезвычайное положение. Там добавилось еще 6 случаев заражения и одна смерть.

Признаком, по которому можно отличить смертельный коронавирус от банальной простуды и гриппа, может стать сухость во рту и кашель, напоминающий коклюш.

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