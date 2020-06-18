Трамп ворчал из-за санкций против Путина и России, – бывший советник Болтон

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в мемуарах заявил, что Трамп в частном порядке жаловался на санкции против России, хотя публично их поддерживал.

Об этом он написал в книге "Комната, где это произошло", со ссылкой на СNN сообщила "Европейская правда". По словам Болтона, Трамп постоянно "ворчал и жаловался" на санкции, хотя на публике их пропагандировал.

Болтон утверждает, что после того, как США объявили о первом раунд санкций по России за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Трамп захотел их отменить, так как считал, что они слишком жесткие для президента России Владимира Путина.

"Трамп велел Помпео позвонить Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции – звонок мог произойти или нет", – пишет Болтон.

Болтон также заявил, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России в связи с десятой годовщиной вторжения РФ в Грузию.

Бывший советник по национальной безопасности пишет, что эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личное отношение от официальных отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст Крым Украина.

Также Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией и уменьшения потерь экономики от карантина.

В Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность.

США продолжат политику санкций в отношении России, которая развязала войну на Донбассе. Об этом стало известно после переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Послы стран-членов Евросоюза приняли решение продлить санкции против России за аннексию Крыма еще на один год. Они не прислушались к уговорам Кремля ослабить давление под предлогом борьбы с пандемией.

В России назвали "аморальным" отказ стран Запада, Украины и Грузии снять с нее санкции под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Это требование Кремля была заблокирована на уровне ООН.