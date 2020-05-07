Трамп в разгар пандемии решил отменить карантин ради спасения экономики: в чем опасность

Президент США Дональд Трамп выступил за открытие экономики страны в кратчайшие сроки, даже несмотря на то, что подобное решение может привести к росту количества заболевших и умерших от коронавируса.

Дональд Трамп с опрометчивой поспешностью выступил за открытие экономики страны, заявив, что американцам пора начать возвращаться к своим обычным делам — даже несмотря на то, что это может привести к новым заболеваниям и смертям в результате пандемии, пишет Bloomberg.

В рамках этого этапа Белый дом собирается распустить группу экспертов в области здравоохранения, включая докторов Энтони Фаучи и Дебору Биркс, которые фактически возглавили правительственную кампанию по борьбе с COVID-19. При этом Трамп признал, что открытие экономики с большой долей вероятности приведет к новым жертвам. "Пострадают ли некоторые люди? Да. Пострадают ли некоторые люди сильно? Да. Но нам нужно открывать страну, и поскорее", – заявил американский лидер.

Он также выразил расстройство из-за того, что рецессия, вызванная коронавирусом, лишила более 30 млн американцев работы и нанесла ощутимый удар по его шансам на переизбрание. При этом США остаются крупнейшим очагом заражения вирусом в мире: на данный момент в этой стране им болеют около 1,2 млн человек, в то время как умерло от него более 70 тыс.

Эксперты в области здравоохранения неоднократно предупреждали о возможной второй волне инфекции в том случае, если ограничения снимут слишком рано. В этом случае это может привести к очередному закрытию экономики и ещё большему экономическому ущербу.

Хотя Трамп и признал, что полномасштабное открытие экономики может привести к новым смертям, он выразил оптимизм, сказав, что вирус уйдёт. Кроме того, он уверен в том, что если количество случаев заболевания вновь вырастет, то это будет "пожар", который можно будет "быстро" погасить.

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