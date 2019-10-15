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15 октября • обновлено в 06:16
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Трамп ударил "адскими" санкциями по Турции

1.6т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.

О соответствующем приказе официально объявил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает "Укринформ".

"В пятницу США заявили о намерении отреагировать на одностороннее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии. Президент Дональд Трамп подписал указ, чтобы заставить Турцию прекратить это наступление", – сказал он.

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Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган

РБК

По словам Помпео, Трамп наделил минфин и Госдеп полномочиями "рассматривать и вводить санкции против лиц, субъектов или правительственных чиновников Турции, причастных к действиям, которые угрожают гражданским лицам или приводят к дальнейшему ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".

В Белом доме считают, что действия Анкары заметно подрывают кампанию против ИГИЛ, угрожают гражданскому населению и безопасности региона. Если турецкая операция продлится, это усилит гуманитарный кризис и может иметь катастрофические последствия, уверены американские чиновники.

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"Чтобы избежать дальнейших санкций, как предусматривает этот указ, Турция должна немедленно прекратить одностороннее наступление и вернуться к диалогу с США по безопасности на северо-востоке Сирии", – подчеркнул Помпео.

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент объявил о начале новой военной операции.

После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
санкции
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот, примерно так, СШП поступают со своими союзниками. Представляю, как они поступят со своими нерабами...
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