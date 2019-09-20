Трамп ударил мощными санкциями по Ирану

США ввели санкции против Центрального банка Ирана.

Об этом президент Штатов Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме в пятницу, 20 сентября, передают местные СМИ.

При этом подробностей жесткого экономического удара Трамп не рассказал. В то же время он намекнул, что "США всегда готовы" к военным вариантам в противостоянии с Ираном.

Известно, что ранее лидер США уже поручил министерству финансов значительно расширить санкции против Ирана.

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября США ввели санкции в отношении Иранского космического агентства, а также связанных с ним Иранского института космоса и Национального авиационно-космического института.

В Госдепе обвинили Иран в том, что власти страны используют космическую программу для прикрытия разработки баллистических ракет.

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