Трамп снова заявил, что ветирует оборонный бюджет с помощью для Украины

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал наложить вето на одобренный сенатом оборонный бюджет, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2".

О своем решении Трамп снова сообщил в Twitter. Он отметил, что его решение очень расстроит Китай.

"Я наложу вето на законопроект об оборонном бюджете, что очень огорчит Китай. Им это нравится. Необходимо прекратить действие Раздела 230, защитить наши национальные памятники и позволить нашим военным вернуться из далеких и очень неблагодарных земель. Спасибо!" – написал Трамп.

Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет Twitter Дональда Трампа

Как сообщило CNBC, сенат США 11 декабря одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Его объем составляет более $740 млрд. Бюджет поддержало 70 сенаторов, что составляет более двух третей, необходимых для преодоления вето, которое пообещал Трамп.

Бюджет, в частности, предполагает расширение санкций против "Северного потока-2" и военную помощь Украине.

Под санкционные ограничения попадут компании, которые способствуют "продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства" газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Кроме того, предполагается введение санкций против Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Согласно проекту бюджета, Украины в 2021 году может получить $250 млн военной помощи. Средства пойдут на дополнительное обучение военнослужащих, закупку оборудования и консультации, "направленные на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии".

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который критикует Трамп, защищает технологические компании (такие как Twitter и Facebook) от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп решил наложить вето на оборонный бюджет страны, который среди прочего предусматривает военную помощь Украины.

Санкции против "Северного потока-2" включили в ежегодный оборонный бюджет США. К такому решению пришли представители Палаты представителей и американского сената.