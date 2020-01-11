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11 января • обновлено в 09:44
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Трамп решил пойти на новые уступки Путину: что задумал Белый дом

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал налаживание отношений с Россией.

Американский лидер также заявил о важности возобновления полноценной торговли с Москвой. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, Белый дом может возобновить отношения с Кремлем после того, как в США завершилось расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

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В частности, он акцентировал внимание на том, что по итогам расследования не удалось выявить доказательств связей предвыборного штаба Трампа с Путиным.

Трамп добавил, что на расследование связей с Россий США потратили "45 миллионов долларов и не нашли ничего".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал налаживание отношений с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал налаживание отношений с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны.

  • Документ принял сенатский комитет по иностранным делам Конгресса. "За" проголосовали 17 сенаторов, "против" были пять.

  • Это стало первым движением так называемых адских санкций – одного из самых жестких пакетов антироссийских мер за последние полтора года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Санкции против России
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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