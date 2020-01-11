Трамп решил пойти на новые уступки Путину: что задумал Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал налаживание отношений с Россией.
Американский лидер также заявил о важности возобновления полноценной торговли с Москвой. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, Белый дом может возобновить отношения с Кремлем после того, как в США завершилось расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
В частности, он акцентировал внимание на том, что по итогам расследования не удалось выявить доказательств связей предвыборного штаба Трампа с Путиным.
Трамп добавил, что на расследование связей с Россий США потратили "45 миллионов долларов и не нашли ничего".
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал налаживание отношений с Россией
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны.
Документ принял сенатский комитет по иностранным делам Конгресса. "За" проголосовали 17 сенаторов, "против" были пять.
Это стало первым движением так называемых адских санкций – одного из самых жестких пакетов антироссийских мер за последние полтора года.
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