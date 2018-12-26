''Трамп разочарован'': один из главных министров США оказался под угрозой отставки

Президент США Дональд Трамп разочарован работой министра финансов Стивена Мнучина и считает его ответственным за падение основных фондовых индексов перед Рождеством.

Глава американского ведомства находится в "серьезной опасности" из-за гнева Трампа, который может привести к отставке министра, сообщил близкий к Белому дому источник в комментарии CNN.

По его словам, недовольство Мнучином со стороны Трампа усилилось, несмотря на заверения американского лидера в обратном. В частности, Трамп накануне заявлял, что доверяет главе минфина и назвал того "очень талантливым и очень умным человеком". Однако на деле отношение президента США к министру финансов разительно отличается.

"Мнучин находится под прицелом", – отметил источник в Белом доме.

При этом Трамп отменил свою поездку в Мар-а-Лаго во Флориде, где намеревался провести рождественские праздники. Вместо этого американский лидер остался в Белом доме, и его настроение было испорчено негативными новостями по поводу нестабильности на фондовых рынках.

Помощники Мнучина пытались найти положительные данные по текущей экономической ситуации, чтобы глава минфина смог представить их Трампу, однако президент якобы остался недоволен тем, что министр ему продемонстрировал.

В то же время еще один источник в администрации Трампа опроверг данную информацию, заявив, что Мнучин продолжит находиться на посту министра.

Стивен Мнучин и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлая неделя стала худшей для американских бирж за последние десять лет – S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрылись резким снижением. По словам экспертов, биржи всю неделю находились под давлением из-за опасений инвесторов по поводу повышения процентных ставок и угрозы замедления глобального роста.

При этом их обрушению поспособствовал "большой объем, вызванный одновременным истечением сроков фьючерсов и опционов". Кадровые перестановки в Белом доме только усилили беспокойство инвесторов перед праздниками.