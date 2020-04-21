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21 апреля • обновлено в 12:37
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Трамп рассказал о плюсах обвала нефтерынка и спрогнозировал цены на сырье

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Небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей – это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища. Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей", - сказал Трамп.

По его словам, это позволит "полностью заполнить" эти нефтехранилища впервые за долгое время и по правильной цене, заявил Трамп. Он также прогнозирует, что цены на "черное золото" не будут долго держаться на рекордно низких уровнях. "Это краткосрочное явление", - сказал он.

По его мнению, "ситуация будет нормализовываться и сектор энергетики будет в порядке". Согласно прогнозу Трампа, цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель". Отвечая на вопрос, был бы он готов сейчас приостановить ввоз в США саудовской нефти, Трамп отметил, что "изучит ситуацию".

Трамп рассказал о плюсах обвала нефтерынка и спрогнозировал цены на сырье

Отметим, что цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

  • В марте на страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

  • Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

  • Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
нефть
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