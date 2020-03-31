Президент США Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, продлил на год действие санкций против России из-за кибератаки против Штатов.

Соответствующее заявление появилось на сайте Администрации главы государства.

Таким образом он поддержал меры, введенные указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

Трамп продлил санкции против России из-за кибератак на США

"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", – сказано в заявлении.

"Я продлеваю на один год чрезвычайные меры, введенные указом от 1 апреля 2015 года", – резюмировал Трамп.

Указанный указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против Штатов. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что Штаты будут сохранять санкции в отношении России из-за Крыма до тех пор, пока Кремль не откажется от него.

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