"Отличная работа!" Трамп присвоил громкий "прорыв" в экономике

Президент США Дональд Трамп поприветствовал рекордный рост числа рабочих мест в Америке в ноябре.

Так, Министерство труда Соединенных Штатов опубликовало отчет, в котором сообщается, что занятость в стране увеличилась на 266 тысяч в месяц, что превзошло ожидания экономистов в 180 тысяч новых рабочих мест, передает Daily Mail.

Трамп отреагировал на эти показатели на своей странице в Twitter, написав: "Отличный отчет о работе!" Он также процитировал слова журналистки Марии Бартиромо: "Это прорыв. Посмотрите на эти производственные показатели".

Дональд Трамп ТАСС

Отмечается, что безработица в США в ноябре снизилась до 3,5% (в октябре она составляла 3,6%), что соответствует полувековому минимуму. Заработная плата выросла на 3,1% в ноябре по сравнению с годом ранее.

Журналисты указали на то, что потребительские расходы стали важным фактором роста, поскольку торговые конфликты администрации Трампа, в частности с Китаем, привели к сокращению экспорта и заставили многие компании сократить расходы.

Росту занятости также способствовало увеличение численности работников здравоохранения на 60,2 тысячи человек. Это подняло рост рабочих мест намного выше его среднемесячного.

"Несмотря на это, "боевое" использование Трампом налогов на импорт в сочетании с ответными тарифами Китая и Европы остановило рост рабочих мест в обрабатывающей промышленности", – сказано в материале.

Daily Mail

Daily Mail

Уровень безработицы в США с 1999 года Daily Mail

Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, недавно Дональд Трамп поругался с премьером Канады Джастином Трюдо на саммите НАТО в Лондоне. Американский глава назвал политика двуличным.

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