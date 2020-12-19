Трамп принял меры во избежание шатдауна: дал Конгресу два дня

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет страны, предотвратив тем самым шатдаун – прекращение работы федерального правительства.

Как сообщает телеканал Fox News, временный бюджет сроком на два дня дает Конгрессу США время на принятие долгосрочного финансового плана.

В Конгрессе не могут договориться представители Демократической и Республиканской партий – предметом споров стал размер помощи населению во время пандемии коронавируса.

Демократы пытаются добиться выделения по $1200 на человека в качестве пособия, а республиканцы выступают за уменьшение этой меры господдержки до $600.

Общий размер предлагаемой законопроектом поддержки экономики в период пандемии превышает $900 млрд. Дебаты по этому поводу должны продолжиться в воскресенье, 20 декабря.

12 декабря Трамп уже подписывал временный бюджет США, который давал Конгрессу неделю на согласование законопроекта – до полночи 19 декабря. Таким образом, президент отсрочил шатдаун буквально за несколько часов до его наступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Трамп побил рекорд по продолжительности шатдауна за всю историю США.

Тогда федеральные работники были вынуждены уйти в отпуск или проработать бесплатно в течение 35 дней.