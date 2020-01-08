Не уважают: Трамп пригрозил Ираку жестким ударом

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении санкций против Ирака.
"Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно", – заявил Трамп, передает CNN.
По словам американского лидера, Вашингтон заслужил, чтобы к нему относились уважительно.
"То, что мы сделали с ИГИЛ. Там был бардак до нас, мы оказали Ближнему Востоку и многим странам огромную услугу", – резюмировал Трамп.
Администрация США начала разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент страны принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны.
В частности, рассматривается возможность запретить американскому бизнесу работать с иракскими деловыми кругами.
По словам американского лидера, Вашингтон заслужил, чтобы к нему относились уважительно
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.
На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки иранской землиответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).
При этом вечером 7 января Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
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