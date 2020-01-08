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8 января • обновлено в 12:53
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Не уважают: Трамп пригрозил Ираку жестким ударом

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении санкций против Ирака.

"Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно", – заявил Трамп, передает CNN.

По словам американского лидера, Вашингтон заслужил, чтобы к нему относились уважительно.

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"То, что мы сделали с ИГИЛ. Там был бардак до нас, мы оказали Ближнему Востоку и многим странам огромную услугу", – резюмировал Трамп.

Администрация США начала разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент страны принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны.

В частности, рассматривается возможность запретить американскому бизнесу работать с иракскими деловыми кругами.

По словам американского лидера, Вашингтон заслужил, чтобы к нему относились уважительно

По словам американского лидера, Вашингтон заслужил, чтобы к нему относились уважительно

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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