Главная Новости
5 декабря • обновлено в 07:06
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Трамп приготовил новую порцию военной помощи Украине

593
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трампнамерен предложить в проект бюджета на 2021 год выделить по меньшей мере $250 миллионов военной помощи Украине.

Как пишет Defense News, об этом заявил заместитель министра обороны Штатов Джон Руд. Эти деньги должны пойти на приобретение противотанковых ракет "Javelin"

В случае если Конгресс поддержит проект бюджета и выделит ассигнования, США продолжат дальнейшее предоставление летальной помощи Украине.

Новости
"Никакого импичмента не будет": в РФ спрогнозировали судьбу Трампа

Дональд Трамп

Дональд Трамп

LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после нашумевшего разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

В Минобороны рассказали, что с сентября по ноябрь 2019 года Украинауже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Военная помощь Украине Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Javelin
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги