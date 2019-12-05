Трамп приготовил новую порцию военной помощи Украине

Президент США Дональд Трампнамерен предложить в проект бюджета на 2021 год выделить по меньшей мере $250 миллионов военной помощи Украине.

Как пишет Defense News, об этом заявил заместитель министра обороны Штатов Джон Руд. Эти деньги должны пойти на приобретение противотанковых ракет "Javelin"

В случае если Конгресс поддержит проект бюджета и выделит ассигнования, США продолжат дальнейшее предоставление летальной помощи Украине.

Дональд Трамп LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после нашумевшего разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

В Минобороны рассказали, что с сентября по ноябрь 2019 года Украинауже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

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