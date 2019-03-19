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"Мне это не нужно": Трамп отказался от своей зарплаты

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал банковский чек на 100 тысяч долларов (часть зарплаты главы Белого дома) в пользу Министерства внутренней безопасности страны.

Соответствующие средства поступят на счета ведомства в качестве пожертвования, свидетельствует публикация американского лидера в Twitter.

"В то время, когда пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года. Эта – министерству внутренней безопасности", – подчеркнул Трамп.

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В качестве доказательств американский лидер опубликовал фотографию чека с пожертвованием.

"Мне это не нужно": Трамп отказался от своей зарплаты

Данное пожертвование Трамп сделал на фоне споров вокруг строительства стены на границе с Мексикой, на которую Конгресс США отказался выделять деньги. Финансирование должно было быть выделено по линии Министерства внутренней безопасности, которому Трамп и перевел средства.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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