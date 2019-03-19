"Мне это не нужно": Трамп отказался от своей зарплаты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал банковский чек на 100 тысяч долларов (часть зарплаты главы Белого дома) в пользу Министерства внутренней безопасности страны.
Соответствующие средства поступят на счета ведомства в качестве пожертвования, свидетельствует публикация американского лидера в Twitter.
"В то время, когда пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года. Эта – министерству внутренней безопасности", – подчеркнул Трамп.
В качестве доказательств американский лидер опубликовал фотографию чека с пожертвованием.
Данное пожертвование Трамп сделал на фоне споров вокруг строительства стены на границе с Мексикой, на которую Конгресс США отказался выделять деньги. Финансирование должно было быть выделено по линии Министерства внутренней безопасности, которому Трамп и перевел средства.
While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2019 г.
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил еще 1 августа 2018 года.
Он подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений.
Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.
25 января Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", который длился 35 дней. Однако соответствующая договоренность охватила период только до 15 февраля.
11 февраля Трамп поставил ультиматум: он заявил, что готов приостановить работу федерального правительства ("шатдаун"), если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе.
15 февраля Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой.
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