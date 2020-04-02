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2 апреля • обновлено в 11:50
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Нефтяная война России и Саудовской Аравии окончена - Трамп

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Президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

Об этом он заявил после разговора с лидерами двух стран, передает Reuters. По его словам, в течение "нескольких дней" они заключат сделку для прекращения ценовой войны на нефтяном рынке, что приведет к снижению добычи и восстановлению цен.

“Нефтяная промышленность во всем мире разорена. Это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии. В общем это очень плохо для обеих стран. Я думаю, они заключат сделку”, – сказал Трамп.

Высокопоставленный источник в одной из стран Персидского залива, знакомый с позицией Саудовской Аравии, сообщил, что королевство поддерживает сотрудничество между нефтепроизводителями для стабилизации цен, однако несогласие России углубить сокращение добычи в марте спровоцировало потрясения на рынке.

Нефтяная война окончена

Нефтяная война окончена

Трамп также сообщил, что пригласил руководителей нефтяной отрасли США в Белый дом, чтобы обсудить возможности оказания помощи сектору.

“Я собираюсь встретиться с нефтепроизводителями в пятницу. Я собираюсь встретиться с независимыми производителями нефти также в пятницу или субботу. Может быть, в воскресенье. У нас будет много встреч”, – сказал Трамп журналистам на пресс-конференции.

Обвал цен угрожает некогда процветавшей буровой промышленности США банкротствами и массовыми увольнениями, а Вашингтон пытается найти способы защитить сектор. На предстоящих встречах с руководителями нефтяной отрасли Трамп, как ожидается, обсудит ряд мер помощи сектору, включая возможность введения тарифов на импорт нефти из Саудовской Аравии.

Как ожидается, в первой встрече в пятницу примут участие крупные компании, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum и Continental Resources.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие в среду, 1 апреля.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) нефть
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Мой господин
Мой господин
Сбегал за попкорном,сейчас жду рассказов селюков,про разорванную в клочья экономику России.
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