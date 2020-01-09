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9 января • обновлено в 20:52
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"Мы сделали это!" Трамп объявил о запуске новых санкций против Ирана

1.1т
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, уже действуют.

Подробностями он поделился во время брифинга в Белом Доме в четверг, 9 января, который транслировали в прямом эфире.

"Мы уже сделали это. Ужесточили их. Меры и так были очень суровыми, но теперь они заметно усилились", – заявил Трамп.

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Трамп объявил о запуске новых санкций против Ирана

Трамп объявил о запуске новых санкций против Ирана

dw.com

В то же время президент не уточнил, в чем заключаются новые санкции против Ирана и на какой срок они рассчитаны.

Напомним, накануне Трамп объявил о решении применить новые мощные экономические санкции против Ирана.

"Они будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", – сказал он 8 января, пригрозив также ввести ограничения и против Ирака.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Убийство генерала Сулеймани Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
санкции
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