"Мы сделали это!" Трамп объявил о запуске новых санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, уже действуют.

Подробностями он поделился во время брифинга в Белом Доме в четверг, 9 января, который транслировали в прямом эфире.

"Мы уже сделали это. Ужесточили их. Меры и так были очень суровыми, но теперь они заметно усилились", – заявил Трамп.

Трамп объявил о запуске новых санкций против Ирана dw.com

В то же время президент не уточнил, в чем заключаются новые санкции против Ирана и на какой срок они рассчитаны.

Напомним, накануне Трамп объявил о решении применить новые мощные экономические санкции против Ирана.

"Они будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", – сказал он 8 января, пригрозив также ввести ограничения и против Ирака.

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На фоне атаки на военные объекты США в Ираке ночью 8 января спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить провокации по отношению к Ирану.

Рано утром 8 января госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к Дональду Трампу из-за бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке.

Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.



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