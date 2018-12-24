Трамп объявил ФРС главной проблемой экономики США: детали конфликта

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему США единственной проблемой американской экономики.

Такое заявление глава Белого дома сделал на официальной странице в Twitter. Он также сравнил ФРС с "сильным гольфистом, который не может набрать очки, потому что у него нет чутья и он не может загнать мяч в лунку".

"Единственная проблема в нашей экономике — это ФРС. У руководителей ФРС нет чувства рынка. Они не понимают необходимые торговые войны или сильный доллар, или даже приостановку работы правительства из-за позиции демократов по границе", — написал Трамп.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 грудня 2018 р.

Как отмечается в итальянском издании La Repubblica, этот инцидент является продолжением напряженных отношений между американским президентом и ФРС.

Так, до этого Трамп обсуждал возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. При этом некоторые из советников предупредили Трампа, что его уход с должности будет катастрофическим шагом.

Пауэлл и Трамп ticinonews.ch

"Белый дом не принимает политику постепенного увеличения стоимости денег, которую вводит ФРС. Таким образом, сама ФРС сократила прогнозы роста страны (с 2,5 до 2,3%) на 2019 год. Но ударные атаки Трампа обрисовывают в общих чертах беспрецедентный конфликт власти", — сказано в материале.

Напомним, в 2018 году Федеральная резервная система четырежды поднимала ключевую ставку, доведя ее до уровня 2,50%. Нынешний ее размер — максимальный с 2008 года. При этом прогноз базовой ставки от регулятора на 2019 год находится на отметке 3,13%, на 2020 год — 3,4%.

Трамп неоднократно критиковал действия руководства ФРС, обвиняя в бесконтрольном повышении ставки. По его словам, именно шаги ФРС привели к обвалу на фондовых рынках. Трамп заявлял, что он "ни капли не рад" назначению Пауэлла на должность главы ФРС, которого сам же и выдвинул в ноябре 2017 года.

Иллюстрация. Здание Федерального резервного банка США californiapayroll.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего ожидается частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).

Документ не был принят из-за разногласий между демократами и республиканцами касательно планов президента США построить стену на границе с Мексикой.