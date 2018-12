Трамп объявил ФРС главной проблемой экономики США: детали конфликта

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему США единственной проблемой американской экономики.

Такое заявление глава Белого дома сделал на официальной странице в Twitter. Он также сравнил ФРС с "сильным гольфистом, который не может набрать очки, потому что у него нет чутья и он не может загнать мяч в лунку".

"Единственная проблема в нашей экономике — это ФРС. У руководителей ФРС нет чувства рынка. Они не понимают необходимые торговые войны или сильный доллар, или даже приостановку работы правительства из-за позиции демократов по границе", — написал Трамп.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!