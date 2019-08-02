Трамп обвалил рубль и фондовый рынок России

В России фондовый рынок в пятницу, 2 августа, открылся существенным снижением индексов из-за падения мировых площадок и цен на нефть.

Это произошло на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая, а также введения новых санкций против Кремля в связи с "делом Скрипалей", сообщает "Лента.ру".

В частности, на открытии торгов индексы "Московской биржи" и РТС за минуту потеряли 1,2-2%. Затем оба индекса упали еще сильнее.

Одновременно с этим рубль подешевел к доллару и евро. Стоимость американской валюты увеличилась на 0,63%, до 64,75 рубля (+38 копеек).

В то же время стоимость евро выросла на 0,71%, до 71,84 рубля (+50 копеек).

В России фондовый рынок упал из-за указа Дональда Трампа о введении новых санкций

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

Несколько мер несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса России: полный запрет на экспорт товаров из США и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

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