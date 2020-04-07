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7 апреля • обновлено в 17:01
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Трамп обеднел на треть из-за коронавируса: какие сферы оказались убыточными

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Президент США Дональд Трамп приблизительно за месяц эпидемии коронавируса потерял треть своего состояния, хотя сам он утверждает, что его "бизнес пострадал не сильно".

Как сообщает Forbes, месяц назад журналисты оценивали состояние президента США в $3,1 млрд, теперь — в $2,1 млрд.

"Чтобы оценить, как сильно коронавирус повлиял на состояние Трампа, мы посмотрели на изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании. Коммерческая недвижимость явно переживает кризис: с 1 по 18 марта (на эту дату мы считали состояния для рейтинга миллиардеров) акции нескольких девелоперских компаний, включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%", - сообщает издание.

Трамп обеднел на треть из-за коронавируса: какие сферы оказались убыточными

Трамп

Так, похожее падение наблюдается в гостиничном бизнесе, у компаний, владеющих жилыми зданиями, и операторов гольф-клубов. Чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад. Эта оценка, безусловно, еще изменится, "поскольку движение каждого биржевого индекса сейчас похоже на электрокардиограмму".

Трамп по-прежнему возглавляет свою бизнес-империю, хотя управляют ею его сыновья Эрик и Дон-младший. Основу империи составляет коммерческая недвижимость. До коронавируса эти активы оценивались в $1,9 млрд после вычета долговых обязательств. К 18 марта эта сумма сократилась до $1,2 млрд. Отчасти проблема заключается в том, что Трампу принадлежит 11 613 кв. м торговой недвижимости возле Пятой авеню на Манхэттене.

"Обычно это оживленная торговая улица, но сегодня Нью-Йорк напоминает город-призрак. Офисные помещения в наши дни тоже не кажутся безопасной инвестицией, особенно если эксперимент по работе на дому в Америке окажется успешным", - подчеркнули журналисты Forbes.

Самая успешная составляющая портфеля президента – это наличность. Президент уже давно избавился от своих акций, и сейчас на его счетах хранится $160 млн наличными. В последние несколько лет это казалось плохой инвестицией — фондовый рынок рос, и президент упускал возможность заработать. Но сегодня стабильный доход — это хороший доход.

Как сообщал OBOZREVATEL, состояние 100 богатейших людей мира всего за два месяца сократилось в общей сложности на $408 млрд в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, в США и Европе резко вырос спрос на приватные самолеты и яхты на фоне распространения коронавируса COVID-2019. В частности, компании начали организовывать путешествия для состоятельных клиентов, которые не хотят делить пассажирский салон с другими людьми.

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Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Forbes
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