Трамп не смог запретить TikTok в США

Министерство торговли США временно отказалось вводить ограничения в отношении сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok.

Запрет работы сервиса на территории Соединенных Штатов был инициативой действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, американский лидер инициировал полную остановку TikTok 12 ноября.

Эксперты отмечают, что одной из возможных причин являются итоги выборов в США. Поскольку, по предварительным данным, новым президентом должен стать демократ Джо Байден.

Однако в качестве официальной версии названы суды в Филадельфии, где три звезды TikTok – музыкант Алекс Чамберс, комик Дуглас Марланд и модный обозреватель Козетт Ринаб – подали иски против закрытия социальной сети.

Окружной суд постановил, что действия американского правительства представляют угрозу для обмена информацией и превышают его полномочия.

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