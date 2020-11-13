Трамп не смог запретить TikTok в США
Министерство торговли США временно отказалось вводить ограничения в отношении сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok.
Запрет работы сервиса на территории Соединенных Штатов был инициативой действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В частности, американский лидер инициировал полную остановку TikTok 12 ноября.
Эксперты отмечают, что одной из возможных причин являются итоги выборов в США. Поскольку, по предварительным данным, новым президентом должен стать демократ Джо Байден.
Однако в качестве официальной версии названы суды в Филадельфии, где три звезды TikTok – музыкант Алекс Чамберс, комик Дуглас Марланд и модный обозреватель Козетт Ринаб – подали иски против закрытия социальной сети.
Окружной суд постановил, что действия американского правительства представляют угрозу для обмена информацией и превышают его полномочия.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Трамп объявил, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.
3 августа Microsoft начала переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации Трампа запретить TikTok.
В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть, назвав ситуацию c TikTok открытым запугиванием.
Ранее в США заявили, что в ближайшие дни введут дополнительные меры борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны китайского программного обеспечения.
7 августа стало известно, что Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok" и подобный указ о противостоянии "угрозе" китайского мобильного приложения WeChat.