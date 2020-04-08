Трамп публично отчитал журналиста в Белом доме из-за незнания цены на нефть. Видео

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналиста, поскольку тот не знал актуальной цены на нефть.

Как сообщает Daily Caller, инцидент произошел во время брифинга в Белом доме. Журналист спросил американского лидера о том, какова ситуация на рынке нефти (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Трамп в ответ спросил корреспондента о том, какие в настоящее время цены на нефть.

"Могу ли я проверить цену на нефть сейчас?" – спросил репортер.

Дональд Трамп отчитал журналиста скриншот

"На какой отметке она сегодня? Какова цена? Дай мне цену", – гневно отреагировал Трамп.

Журналист признался, что не знает ответа: "Я не уверен, если честно".

"Как же вы можете задавать такой вопрос, когда не знаете цены на нефть? Позвольте мне подойти к кому-то еще", – ответил президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Тем не менее нефтяной рынок настроен позитивно относительно предстоящих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 34 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем до первых сообщений о сделке.

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