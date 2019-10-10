Трамп может заключить перемирие с Китаем: что предложили США

Администрация президента США Дональда Трампа может заключить с Китаем валютное соглашение.

После заключения данного договора стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В частности, Соединенные Штаты также планируют заключить сделку с Китаем по вопросам прав на интеллектуальную собственность и принудительной передачи технологий.

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При этом стороны пришли к соглашению о стабилизации курса юаня еще в феврале 2019 года. Министр финансов США Стивен Мнучин не стал раскрывать подробностей, но назвал договоренность самой сильной в истории.

Однако в итоге соответствующие торговые переговоры с Китаем были сорваны.

Также сегодня источники сообщили, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей главных переговорщиков.

По предварительным данным, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

В то же время представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

Соединенные Штаты могут заключить с Китаем валютное соглашение

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

В августе 2019 года обвал цен на сырье достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

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