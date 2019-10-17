"Вернуть Путина в клуб": в США заговорили о приглашении России в G8

Президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

Такое заявление во время брифинга в Белом доме в четверг, 17 октября, сделал и.о. главы администрации президента США Мик Малвейни, передает "Европейская правда".

По его словам, это станет промежуточным шагом к полноценному возвращению России в "Большую восьмерку".

В США заговорили о возвращении России в G8

"Да, я думаю, мы можем. У нас был разговор о том, чтобы вернуться от формата G7 в формат G8", – заявил Малвейни.

По его словам, речь идет только об отдельном приглашении в качестве гостя, поскольку дискуссия по поводу России все еще продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Германия выступила против возвращения России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Трамп заявил, что обязательно позвал бы Путина на саммит в 2020 году, но не уверен, что тот примет приглашение.

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