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17 октября • обновлено в 22:05
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"Вернуть Путина в клуб": в США заговорили о приглашении России в G8

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Президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

Такое заявление во время брифинга в Белом доме в четверг, 17 октября, сделал и.о. главы администрации президента США Мик Малвейни, передает "Европейская правда".

По его словам, это станет промежуточным шагом к полноценному возвращению России в "Большую восьмерку".

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В США заговорили о возвращении России в G8

В США заговорили о возвращении России в G8

"Да, я думаю, мы можем. У нас был разговор о том, чтобы вернуться от формата G7 в формат G8", – заявил Малвейни.

По его словам, речь идет только об отдельном приглашении в качестве гостя, поскольку дискуссия по поводу России все еще продолжается.

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Тема
Саммит G7
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
США
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Mega Death
Mega Death
Зачем России слушать хор этих барыг, когда можно договариваться с ними по одиночке)) Эта семёрка просто клуб, который ничего не решает)) Обычная туса
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