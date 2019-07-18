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Трамп и Эрдоган поссорились из-за мощного оружия Путина: Турция пошла на поклон

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Турция призвала Соединенные Штаты отменить решение об отказе в поставках ей истребителей-бомбардировщиков F-35, а также исключении страны из программы по их производству.

"Турция призывает Соединенные Штаты исправить ошибку об исключении из программы по F-35. Эта ошибка может привести к непоправимому подрыву отношений", – заявили в Министерстве иностранных дел Турции, передает "Интерфакс".

"Исключение из программы по производству F-35 Турции, которая является одним из основных партнеров, – несправедливо. Также лишены оснований утверждения о том, что ЗРС С-400 ослабят F-35", – добавили в ведомстве.

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При этом представители МИД подчеркнули, что Вашингтон проигнорировал предложение Анкары о формировании совместной рабочей группы по С-400 с участием представителей НАТО.

По их словам, это является "очевидным свидетельством отсутствия у американской стороны воли к добросовестному урегулированию проблемы".

Турция призвала США отменить решение об отказе в поставках ей истребителей-бомбардировщиков

Турция призвала США отменить решение об отказе в поставках ей истребителей-бомбардировщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у РФ С-400 ее ждут серьезные проблемы.

В ответ на это президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения.

Он также заверил, что приобретаемые Анкарой С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США.

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Место
Турция
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hunt andres
hunt andres
Ну и на какой поклон пошла Турция?:-)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения" - и где тут "Турция пошла на поклон"? Эрдоган что, кланяясь американцев отшил? :)
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Турция не такой игрок ,как из себя представляет.
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