Тотальная проверка пенсионеров и субсидиантов: в Кабмине приняли решение 

Кабинет министров утвердил законопроект Министерства финансов о новых правилах верификации получателей социальной помощи. Если документ поддержит Рада, украинцы будут проходить проверку в три этапа.

Об этом говорится в опубликованном проекте документа. Так, Министерство финансов за несколько лет нашло миллионы потенциальных нарушителей среди льготников, пенсионеров и субсидиантов. Благодаря таким проверкам только за 2017-2018 гг удалось сохранить 14 млрд бюджетных грн.

"Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь - предоставляться адресно. Поэтому проведение верификации в интересах не только людей, которым действительно необходима помощь, но и всех честных налогоплательщиков", – цитирует пресс-служба ведомства замминистра Юрия Джигира.

Если предложения Кабмина поддержали парламентарии, уже вскоре все украинцы с пенсиями, субсидиями и другими льготами будут проходить следующие этапы проверки.

Первый – до назначения помощи. Так, как только украинец подаст заявление на получение помощи от государства, на специальную платформу поступит запрос. Используя ту информацию, которая уже есть в системе, чиновники примут решение о том, назначать помощь или нет.

Второй – во время получения помощи. Информационная платформа будет постоянно обновляться. В случае, если в отношении кого-то из субсидиантов или пенсионеров возникнет подозрение о возможном нарушении, информацию проверят и в случае ее подтверждения выплаты заберут.

Третий этап – в течение трех лет после отмены помощи. Даже если отказаться от льготы, власти будут иметь право использовать информацию из платформы и продолжать проверки.

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