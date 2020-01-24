Торговля на $2 млрд: Зеленский спрогнозировал прорыв в отношениях с Израилем

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может увеличить товарооборот с Израилем в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов.

Глава государства во время рабочего визита в Израиль выразил удовлетворение политическим диалогом между двумя странами. Об этом сообщает Офис президента.

"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", – сообщил Зеленский по итогам встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Украинский лидер подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров страны в регионе Ближнего Востока.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот", – резюмировал Зеленский.

Во время рабочего визита Владимир Зеленский провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Зеленский подписал документ о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем.

Сообщение о возврате законопроекта №0223 с подписью главы государства появилось на сайте Верховной Рады. Документ вступит в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

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