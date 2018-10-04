Торговая война в разгаре: США нанесли очередной ''удар'' по Китаю

США полностью прекратили поставлять в Китай сырую нефть. Такие действия стали еще одним шагом в торговой войне между двумя странами.

Об этом заявил президент компании China Merchants Energy Shipping Се Чуньлиня, передает агентство Reuters."Мы — одни из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала этого (торговой войны. - Ред.) у нас был неплохой бизнес, но сейчас все вообще прекратилось", - рассказал Чульлинь на полях Глобального морского форума в Гонконге.

После майских поставок в объеме 13,9 млн баррелей нефти, июльских 10,5 млн и августовских 9,7 млн барр, в сентябре Китай получил всего 0,6 млн баррелей сырья.

"К сожалению, это (торговая война, - ред.) произошло между США и Китаем. Ясно, что для перевозчиков это беда", - подчеркнул глава CMES.

США поставляли нефть в КНР с 2016 года. Китай был вторым в списке импортеров американской нефти (после Канады).

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Соединенные Штаты ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью $16 млрд.

Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму $50 млрд. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на $34 млрд.

22 сентября Китай отказался вести торговые переговоры с США в ответ на объявление Вашингтоном новых пошлин на импорт из КНР.