Торговая война Трампа: Турция нанесла ответный удар по США

Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из Соединенных Штатов.
В частности, пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120%, на алкогольную продукцию – на 140%, на листовой табак – на 60%, передает Deutsche Welle.
Кроме того, были повышены сборы на косметику, рис и уголь.
Соответствующий указ об ответных мерах против США уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что решение Анкары обусловлено преднамеренным нападением администрации США на турецкую экономику.
ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı,— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 15 августа 2018 г.
mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır.
Напомним, что с начала августа курс турецкой лиры обрушился на фоне заявления американского президента Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50%. После этого национальная валюта Турции подешевела на 14 %, а с начала года – более чем на 40%.
#Turkey Lira resumes drop as Central Bank steps fail to stem sell-off. pic.twitter.com/RdGyQOFsKn— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 августа 2018 г.
Эрдоган и Трамп
При этом с 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза, Мексики и Канады. Кроме того, импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – действуют в отношении продукции из Китая, Российской Федерации, Японии и других стран. Позже в ЕС заявили о намерении ввести ответные меры на пошлины США.
Как писал OBOZREVATEL, Эрдоган призвал своих граждан не обращать внимания на рекордное падение курса лиры по отношению к доллару на фоне финансового потрясения.
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