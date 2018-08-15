МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

Торговая война Трампа: Турция нанесла ответный удар по США

16тЧитать новость на украинском

Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из Соединенных Штатов.

В частности, пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120%, на алкогольную продукцию – на 140%, на листовой табак – на 60%, передает Deutsche Welle.

Кроме того, были повышены сборы на косметику, рис и уголь.

Новости
Лира обвалилась: эксперты пояснили, как изменятся цены на отдых в Турции

Соответствующий указ об ответных мерах против США уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что решение Анкары обусловлено преднамеренным нападением администрации США на турецкую экономику.

Напомним, что с начала августа курс турецкой лиры обрушился на фоне заявления американского президента Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50%. После этого национальная валюта Турции подешевела на 14 %, а с начала года – более чем на 40%.

Эрдоган и Трамп

При этом с 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза, Мексики и Канады. Кроме того, импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – действуют в отношении продукции из Китая, Российской Федерации, Японии и других стран. Позже в ЕС заявили о намерении ввести ответные меры на пошлины США.

Как писал OBOZREVATEL, Эрдоган призвал своих граждан не обращать внимания на рекордное падение курса лиры по отношению к доллару на фоне финансового потрясения.

Смотрите видео по теме

Персоны
Реджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
Место
Турция
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
240
210
Смешно
24
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
А что хохлостан не вводит ввозные пошлины, ему же США по самое не могу пошлины выставила.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Молодец Трамп! Со всеми срется! Бей своих что бы чужие боялись! :о))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Перебей Иван, Трамп разрушитель. Он ничей. Он сам по себе, и это выгодно России. Его внешнчч политика напоминает действия Слона в посудной лавке.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Перебей Иван
Перебей Иван
СвоЙский МакСим, Трамп то ваш?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Tvister Mister
Tvister Mister
Эдоган - тупица,не понимает,что залуПуцька "токсичный".
Показать комментарий полностью
Ответить
10
1
Самарский Валера
Самарский Валера
Tvister Mister, один ты умный,а остальные к Вове подползают,деваться то некуда....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги