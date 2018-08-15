Торговая война Трампа: Турция нанесла ответный удар по США

Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из Соединенных Штатов.

В частности, пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120%, на алкогольную продукцию – на 140%, на листовой табак – на 60%, передает Deutsche Welle.

Кроме того, были повышены сборы на косметику, рис и уголь.

Соответствующий указ об ответных мерах против США уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что решение Анкары обусловлено преднамеренным нападением администрации США на турецкую экономику.

ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı,

mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 15 августа 2018 г.

Напомним, что с начала августа курс турецкой лиры обрушился на фоне заявления американского президента Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50%. После этого национальная валюта Турции подешевела на 14 %, а с начала года – более чем на 40%.

#Turkey Lira resumes drop as Central Bank steps fail to stem sell-off. pic.twitter.com/RdGyQOFsKn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 августа 2018 г.

Эрдоган и Трамп

При этом с 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза, Мексики и Канады. Кроме того, импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – действуют в отношении продукции из Китая, Российской Федерации, Японии и других стран. Позже в ЕС заявили о намерении ввести ответные меры на пошлины США.

Как писал OBOZREVATEL, Эрдоган призвал своих граждан не обращать внимания на рекордное падение курса лиры по отношению к доллару на фоне финансового потрясения.

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