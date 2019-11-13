Цены на нефть эталонных марок в среду, 13 ноября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,83 доллара за баррель, что на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,5% – до 56,57 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 0,9% до 59,88 доллара за баррель.

Цена нефти Urals снизилась Maanimo

Стоимость сырья упала на ослаблении оптимизма относительно торговых переговоров США и Китая, передает "Интерфакс".

По словам аналитиков, развитие торговых переговоров США-КНР является наиболее "значимым триггером" для глобальных настроений и будет оказывать влияние на нефтяные котировки.

"Разочарование инвесторов вызвала речь президента США Дональда Трампа, в которой не было никаких новостей о переговорах", – отмечают эксперты.

Цены на нефть эталонных марок в среду, 13 ноября, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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