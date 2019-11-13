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13 ноября • обновлено в 10:35
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Торговая война Трампа обрушила мировые цены на нефть

1.8т
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Цены на нефть эталонных марок в среду, 13 ноября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,83 доллара за баррель, что на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,5% – до 56,57 доллара за баррель.

Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

Новости
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При этом цена российской нефти Urals снизилась на 0,9% до 59,88 доллара за баррель.

Цена нефти Urals снизилась

Цена нефти Urals снизилась

Maanimo

Стоимость сырья упала на ослаблении оптимизма относительно торговых переговоров США и Китая, передает "Интерфакс".

По словам аналитиков, развитие торговых переговоров США-КНР является наиболее "значимым триггером" для глобальных настроений и будет оказывать влияние на нефтяные котировки.

"Разочарование инвесторов вызвала речь президента США Дональда Трампа, в которой не было никаких новостей о переговорах", – отмечают эксперты.

Цены на нефть эталонных марок в среду, 13 ноября, упали в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в среду, 13 ноября, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Brent WTI Urals
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