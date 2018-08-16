Торговая война США с Китаем: страны сделали шаг к примирению

Китай возобновит торговые переговоры с США. Очередная встреча запланирована на конец августа и состоится в Вашингтоне.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства коммерции КНР, передает РБК.Делегацию из Пекина возглавит заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь, американскую — замглавы Минфина по международным делам Дэвид Мальпасс.

В ходе встречи стороны планируют обсудить "вопросы экономики и торговли между Китаем и США, представляющие взаимный интерес".

"Китай приветствует (торговый. – Ред.) диалог на основе взаимности, равенства и целостности", - отметили в пресс-службе министерства.

Как пояснил Bloomberg аналитик Института международных финансов при Банке Китая Гай Синьже, эти переговоры демонстрируют готовность Пекина и Вашингтона достичь компромисса в вопросе взаимного введения пошлин.

"Должностные лица невысокого уровня встретятся, поторгуются и посмотрят, есть ли возможность для переговоров на более высоком уровне", - добавил он.​

Как сообщал OBOZREVATEL, а дминистрация президента США Дональда Трампа намерена ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.