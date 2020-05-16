Трампу разонравилась сделка с Китаем: появились детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял вкус к американо-китайской торговой сделке.

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, передает ТАСС.

Один из журналистов спросил, почему Трамп не хочет разговаривать с председателем Китая Си Цзиньпином. Американский лидер ответил, что КНР тратит очень много в рамках торговой сделки, однако глава США потерял к ней вкус.

Дональд Трамп

Его также спросили, готов ли он вернуть ряд таможенных пошлин на китайские товары. В ответ Трамп заявил, что не готов сейчас про это говорить. "Могу сказать, что Китай покупает много наших товаров", — сказал Трамп, напомнив, что в скором времени после заключения первой фазы соглашения Китай сообщил о вспышке коронавируса в стране.

"Так что мы не в восторге", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп ранее заявил, что может разорвать отношения с Китаем из-за того, что он не сдержал распространение COVID-19.

В США заявили, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

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