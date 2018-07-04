"Торговая агрессия": Украину возмутили введенные Путиным ограничения

Министерство экономического развития и торговли расценило введенные президентом РФ Владимиром Путиным ограничения транзитного движения из Украины через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан как торговую агрессию.

"Эти ограничения являются непрозрачными, неоправданными, политически мотивированными и имеющими дискриминационный характер, а также не соответствуют международным обязательствам России, в том числе в рамках Всемирной торговой организации", – сообщает "Урядовий портал".

В Минэкономразвития отметили, что Украина прилагает все усилия, чтобы доказать факт нарушения РФ международных обязательств при ограничении транзита и, как следствие, восстановить транзитные перевозки через российскую территорию.

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"Позиция Украины заключается в том, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО, а поэтому должны быть отменены", – резюмировали в правительстве.

Напомним, что Украина еще в сентябре 2016 года обжаловала во Всемирной торговой организации меры по ограничению транзитного движения через территорию РФ в Казахстан и Кыргызстан. Соответствующее дело уже находится в активной стадии, а решение по нему ожидается в конце 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России забили тревогу из-за украинских товаров.