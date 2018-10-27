МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Топливный кризис в Германии: правительство пошло на крайние меры

4.5тЧитать материал на украинском

Германия вынуждена начать использовать стратегические запасы горючего из-за падения уровня воды в Рейне.

Так, речь идет о запасах бензина, авиационного и дизельного топлива для того, чтобы помочь некоторым регионам, передает DW.

По словам пресс-секретаря Минэкономики, такой шаг поможет избежать "длительного кризиса". Нехватка горючего из-за невозможности доставлять его по Рейну угрожает Кельну, а также землям Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг и Гессен.

Новости
"Бардак": в аэропорту Германии полиция устроила проверку пассажиров

Помимо того, сокращение количества горючего может повлиять на функционирование международного аэропорта во Франкфурте.

Подобное решение об открытии резервов принимается в Германии в четвертый раз за последние 40 лет.

Из-за потепления уровень воды в Рейне упал до 73 сантиметра, что является историческим минимумом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии активизировали строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Место
Германия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
6
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
я думаю, пришло время вести из РФ в Гермонию НЕФТЕПРОВОД!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги