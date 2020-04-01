Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов уходит из должности

Андрей Фаворов покидает пост директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Также Фаворов временно прекращает осуществлять полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча". Отмечается, что кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы "Нафтогаз".

Андрей Фаворов 24 канал

Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Как отмечают в пресс-службе, под руководством Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, ввел оценку экономической эффективности инвестиционных программ и продолжил диверсификацию поставок газа из Европы.

"Благодаря этой работе Украина вошла в отопительный сезон 2019-2020 с рекордными запасами газа за последние 10 лет. Это усилило позицию "Нафтогаза" в переговорах с "Газпромом" по транзиту, которые завершились успешно для страны", – говорится в сообщении.

Лицо, которое временно замещает генерального директора АО "Укргаздобыча", – Александр Романюк, первый заместитель генерального директора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта стало известно. что директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов якобы заразился коронавирусом.

Позже жена Фаворова Анастасия Магонова опровергла, что ее супруг и она сама якобы заразились COVID19.

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