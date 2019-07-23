Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Топ-коррупционер Украины Фукс поставил три главные задачи Зеленскому

Читать материал на украинском

Прокремлевский олигарх Павел Фукс, который перебрался в Украину, поставил три главные задачи президенту Владимиру Зеленскому.

"Шаг 1. Нужна реальная энергетическая независимость. Нефтегазодобывающая отрасль нуждается в поддержке. Речь не идет о дотациях. О специальных условиях либо других подобных мантрах, о которых так любят говорить коррупционеры. Стоит просто убрать налогообложение на ввоз оборудования для добычи", – пишет одиозный миллиардер в личном Telegram-канале.

Следующим шагом замешанный в ряде коррупционных скандалов олигарх называет открытие рынка земли.

Новости
Цинично грабит Украину: Зеленский должен остановить беспредел Фукса

"Я читал, что в команде президента решили в сжатые сроки закончить формирование земельного кадастра. Без последнего рынка земли не будет. А что потом? Я не верю (и вам не советую) в скупку украинской земли иностранцами. Во-первых, законодатель это регулирует. Во-вторых, украинские компании готовы конкурировать", – пишет Фукс.

"Сейчас только тот, кто не следит за ситуацией, не видит черного рынка земли. Рейдерских захватов паев. Перекупщиков, которые переманивают пайщиков от одного арендатора к другому. Из-за теневых схем ситуация в агросфере очень напряженная. А в некоторых местах – фактически криминальная", – добавил топ-коррупционер.

Последним шагом, который одиозный миллиардер предложил Зеленскому, является "заморозка" выплат по внешним долгам на 20 лет.

"Давайте рассуждать здраво и без эмоций. В 2019 году Украина выплатит кредиторам порядка $15 млрд. В 2020-м – еще $7 млрд. Невероятные деньги для нашей экономики. Представьте, что они направлены внутрь страны! Экономике нужен всплеск: оживление рынка труда, повышение реальных доходов населения, большие инфраструктурные проекты. Каждый год для этого Украина должна вливать в экономику минимум $5 млрд. И они, как видим, у нас есть", – отметил Фукс.

"Президент имеет все основания давить на западных партнеров. Украина определила для себя европейский вектор развития, ей нужна поддержка. Интеграция Украины в сторону Европы дается очень тяжело. Наш сосед делает все возможное, чтобы помешать этой интеграции. Европе нужна европейская Украина, а значит, самое время оказать нам конкретную поддержку. Я не верю в полумеры. Только нетривиальные решения могут реанимировать страну", – резюмировал прокремлевский олигарх.

Топ-коррупционер Павел Фукс поставил три главные задачи президенту Украины

Топ-коррупционер Павел Фукс поставил три главные задачи президенту Украины

Цензор.НЕТ

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Павел Фукс
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel