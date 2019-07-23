Топ-коррупционер Украины Фукс поставил три главные задачи Зеленскому

Прокремлевский олигарх Павел Фукс, который перебрался в Украину, поставил три главные задачи президенту Владимиру Зеленскому.

"Шаг 1. Нужна реальная энергетическая независимость. Нефтегазодобывающая отрасль нуждается в поддержке. Речь не идет о дотациях. О специальных условиях либо других подобных мантрах, о которых так любят говорить коррупционеры. Стоит просто убрать налогообложение на ввоз оборудования для добычи", – пишет одиозный миллиардер в личном Telegram-канале.

Следующим шагом замешанный в ряде коррупционных скандалов олигарх называет открытие рынка земли.

"Я читал, что в команде президента решили в сжатые сроки закончить формирование земельного кадастра. Без последнего рынка земли не будет. А что потом? Я не верю (и вам не советую) в скупку украинской земли иностранцами. Во-первых, законодатель это регулирует. Во-вторых, украинские компании готовы конкурировать", – пишет Фукс.

"Сейчас только тот, кто не следит за ситуацией, не видит черного рынка земли. Рейдерских захватов паев. Перекупщиков, которые переманивают пайщиков от одного арендатора к другому. Из-за теневых схем ситуация в агросфере очень напряженная. А в некоторых местах – фактически криминальная", – добавил топ-коррупционер.

Последним шагом, который одиозный миллиардер предложил Зеленскому, является "заморозка" выплат по внешним долгам на 20 лет.

"Давайте рассуждать здраво и без эмоций. В 2019 году Украина выплатит кредиторам порядка $15 млрд. В 2020-м – еще $7 млрд. Невероятные деньги для нашей экономики. Представьте, что они направлены внутрь страны! Экономике нужен всплеск: оживление рынка труда, повышение реальных доходов населения, большие инфраструктурные проекты. Каждый год для этого Украина должна вливать в экономику минимум $5 млрд. И они, как видим, у нас есть", – отметил Фукс.

"Президент имеет все основания давить на западных партнеров. Украина определила для себя европейский вектор развития, ей нужна поддержка. Интеграция Украины в сторону Европы дается очень тяжело. Наш сосед делает все возможное, чтобы помешать этой интеграции. Европе нужна европейская Украина, а значит, самое время оказать нам конкретную поддержку. Я не верю в полумеры. Только нетривиальные решения могут реанимировать страну", – резюмировал прокремлевский олигарх.

Топ-коррупционер Павел Фукс поставил три главные задачи президенту Украины Цензор.НЕТ

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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