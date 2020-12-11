Топ-чиновница Гоструда со "слугой народа" придумывали жалобы на предпринимателей – расследование

Роман Груша Экономика 11:45, 11.12.2020 Обновлено: 11:58, 11.12.2020

Главная инспектор Гоструда Днепропетровской области Светлана Мельничук с участием депутата Новомосковского горсовета от партии "Слуга народа" Сергея Алексейченко придумывали жалобы от несуществующих людей – якобы работников – о нарушениях со стороны работодателей ФЛП.

На основании вымышленных заявлений чиновница приходила к предпринимателям с внеплановыми проверками. Об этом сообщает "Слідство.Інфо" на Youtube.

В частности, журналисты обнаружили, что Мельничук, Алексейченко и их знакомый придумали жалобу от "работника" ФЛП Самедов, который имеет магазины с продуктами в Днепре. В заявлении якобы работник Коваленко просил проверить работодателя из-за неофициального трудоустройства.

Через две недели после сфабрикованного доноса Мельничук посетила ФЛП с проверкой. В результате инспекторы установили нарушение трудового законодательства на сотни тысяч гривен штрафов.

Предприниматель Эльшан Самедов подтвердил факт проверок. Он сказал, нарушением было то, что стажер, который работал в магазине, не был трудоустроен официально.

По словам журналистов, сама Мельничук заявила, что инициированные ею проверки под вымышленными предлогами – ложь и бросила трубку.

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