Топ-9 вопросов о распределении газа

В октябре все потребители газа увидели в ​​квитанциях объем потребления за прошлый газовый год. Многим интересно, когда будет перерасчет платы за доставку газа. Подробнее об этом в нашей статье.

Почему я плачу за прошлый год? Я уже заплатил!

В 2020 году НКРЭКУ изменила порядок оплаты услуг по распределению (доставке) газа. Регулятор внес изменения в Кодекс газораспределительных систем и Типовой договор на распределение природного газа, где сказано: "Годовая заказанная мощность потребителя на расчетный календарный год определяется из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарном году". То есть для всех бытовых потребителей автоматически заказывается годовая мощность по доставке газа на уровне их реальных нужд.

Плата за доставку газа у каждого потребителя зависит от объема потребления в предыдущем году. А оплата доставки газа происходит равными частями в течение года. Если за предыдущие 12 месяцев вы потребили 120 куб. м газа – в этом году ежемесячно оплатите только доставку 10 куб. м.

Особенно это удобно клиентам с автономным отоплением, потребляющим больше газа зимой, а доставку оплачивающим равными частями ежемесячно. Для клиентов с газовой плитой и, возможно, водонагревателем, мало что изменится. Но они будут знать годовую стоимость доставки газа и смогут оплатить услугу за несколько месяцев, сэкономив на комиссии банков.

Почему я не могу платить за текущий объем потребления?

В новом рынке каждый клиент платит не за объем потребления, а за доступ к мощности. Кодекс газораспределительных систем гласит: "Оператор ГРС предоставляет клиенту услугу обеспечения круглосуточного доступа к мощности сетей для возможности потребления соответствующих объемов природного газа".

Клиенты платят за мощность, ведь газораспределительные компании – операторы ГРС, обеспечивают заказанную мощность в системе независимо от того, сколько газа потребляется. Даже когда газ не потребляется, операторы ГРС держат его в системе под нужным давлением, чтоб он был доступен в любой момент. Именно на эти работы идет плата за распределение (доставку) газа – ее размер определен в тарифе каждого оператора ГРС.

В Кодексе газораспределительных систем говорится: "Месячная стоимость услуги распределения природного газа определяется как производная 1/12 годовой заказанной мощности потребителя на тариф, установленный Регулятором для оператора ГРС из рассчета месячной стоимости 1 куб. м заказанной мощности".

То есть плату за доставку газа для каждого клиента рассчитывают отдельно – по его потреблению в предыдущем газовом году. Если в текущем году вы снижаете потребление газа – в будущем году заплатите меньше за его доставку в ваш дом. Новая модель платы за распределение (доставку) газа содержит прозрачные условия расчета и стимулирует использовать энергоэффективное оборудование.

Почему газовый год завершился 1 октября, а плату пересчитают лишь с 1 января?

НКРЭКУ формирует тарифы естественным монополиям на календарный год, традиционно с 1 января. Регулятор устанавливает тарифы всех операторов распределения и передачи, использующих сети – электрические или газовые: Укрэнерго, Оператора ГТС Украины, газораспределительных компаний, операторов систем распределения электроэнергии.

При этом НКРЭКУ учитывает изменения в экономике, произошедшие за год.

- Рост минимальной зарплаты в сентябре 2020 года с 4723 грн до 5000 грн. Рост на 5,9% включат в расчет зарплат, индексирующихся на будущий год.

- Инфляция. В этом году по данным Госстата она составила около 3%. Она влияет на стоимость горюче-смазочных материалов для АДС, труб, газового оборудования и других важных в обслуживании сетей товаров.

- Цена технологического газа тоже изменилась. В текущем тарифе она учтена на уровне 4000 грн за тыс. куб. м, а его рыночная стоимость уже выше.

НКРЭКУ включает рыночную стоимость газа и других экономических индикаторов в расчет тарифов, приводя их к обоснованному уровню.

Как изменилось потребление газа в Украине за прошлый газовый год?

В прошедшем газовом году, с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020, 58% клиентов газораспределительных компаний снизили потребление газа. Домохозяйства использовали примерно на 400 млн куб м меньше, чем в предыдущем году.

Потому с 1 января 2021 года всем, кто снизил потребление газа, установили меньшую заказанную мощность. Они оплатят доставку меньшего объема топлива, потребляя столько газа, сколько нужно. Ведь после реформы рынка газа размер платы за распределение (доставку) природного газа зависит от фактического потребления в предыдущем году. Потребляли меньше – меньше и оплатите.

Что такое тариф на распределение газа?

Облгазы предоставляют услугу распределения (доставки) газа по сетям. Большая часть средств платы за эту услугу идет на производственную деятельность и оплату труда специалистов, ежедневно поддерживающих работу газовых сетей. Также на эти средства ведут все работы по учету газа и все клиентские сервисы.

Еще газораспределительные компании инвестируют модернизацию газовых сетей и установку счетчиков газа для бытовых потребителей. Часть средств идет на покупку технологического газа для транспортировки энергоносителя к клиентам под нужным давлением.

Так что в структуру тарифа на распределение газа входят производственные расходы, потери при его транспортировке по сетям и материальные затраты на работу облгазов по лицензионным услугам для клиентов, а также расходы на оплату труда и инвестиции.

Что такое минимальная плата за распределение (доставку) газа?

В прошлом году широко обсуждали тему заказанной мощности для клиентов с нулевым потреблением газа. Для них в марте ввели минимальную плату за доставку газа, рассчитанную НКРЕКУ по нормам потребления газа.

С 2021 года аналогичный платеж введен и для тех, кто использует газ минимально. Если клиент пользуется только газовой плитой и потребил в прошлом газовом году 15 куб. м газа – его заказанную мощность Регулятор установил на уровне 39 куб. м/год. В течение года он оплатит доставку 39 куб. м газа.

Для клиентов с газовой плитой и колонкой минимальная заказанная мощность составит 126 куб. м газа. Если домохозяйство потребило менее 100 куб. м газа в газовый год – оно оплатит доставку 126 куб. м в течение года.

Как самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа?

Чтоб самому посчитать цену доставки газа, клиенту надо посмотреть свой объем потребления в прошлом газовом году и умножить его на тариф своей газораспределительной компании. Разделив полученную сумму на 12 равных платежей, он получит размер ежемесячной платы за доставку газа.

Кстати, оплату равными частями в течение года ввели в интересах потребителя, чтобы снизить финансовую нагрузку в зимнее время. Новые тарифные условия выгодны всем: поощряют экономию и дают возможность прогнозируемо платить за доставку газа.

Что такое газораспределительные сети?

Это 347 тыс. км распределительных газопроводов и 63 тыс. единиц оборудования на них. Эта инфраструктура нужна, чтобы газ попадал к клиентам с достаточным давлением для работы всех газовых приборов.

По пути к потребителю газ преодолевает десятки километров от газораспределительных станций по газопроводам высокого, среднего и низкого давления. Сети в Украине принадлежат многим владельцам: государству, общинам, частным компаниям. Но все платят одинаковую плату за доставку кубометра газа, идущего по трубам разных владельцев.

Как осуществляют доставку газа потребителям?

Чтобы газ поступал к клиентам, специалисты газораспределительных компаний поддерживают стабильное давление в сетях. В магистральных трубопроводах газ находится под высоким давлением. По пути к клиентам его снижают – вначале к среднему, затем к низкому, с которым работает оборудование потребителей.

Давление в сетях меняется в зависимости от сезона и использования газа разными категориями потребителей. От гидравлического расчета, проводимого облгазами, зависит, будет ли давление газа на оборудовании каждого потребителя достаточным для работы всех газовых приборов.