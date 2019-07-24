Томенко инициировал петицию об отмене госфинансирования политических партий

На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине.

Ее автором стал Лидер Общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко. Отмечается, что за 2016-2019 годы из Государственного бюджета Украины на деятельность политических партий выделено почти 1,5 млрд грн.

"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, которой их лидеры поздравляют нас с праздниками. По моему убеждению, использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране - цинично и недопустимо", - отметил Томенко.

Также указанно в тексте, что львиную долю средств получили партии, которые не попали в новоизбранный парламент – "Народный фронт", "Радикальная партия Ляшко", "Самопоміч", "Оппозиционный блок".

Отмечается, что за государственный счет будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер, но и те, что набрали 2%.

Партии получат такие суммы из бюджета за 5 лет:

"Слуга народа" - более 2,685 млрд;

"Оппозиционная платформа" - 705 млн;

"Европейская солидарность" - 545 млн;

"Батьківщина" - 465 млн;

"Голос" - 385 млн;

"Сила и честь" - 270 млн;

"Оппозиционный блок" - 200 млн;

"Партия Шария" - 190 млн;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 170 млн;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 135 млн;

"Свобода" - 130 млн.

По примерным оценкам, на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5,9 млрд гривен.

"Итак, предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета. Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности - на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни", - отметил Томенко.

На момент написания новости петицию подписало 255 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередные выборы в Верховную Раду должны обойтись государственному бюджету в 3,5 млрд гривен.

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