"Томагавк" достиг цели: показаны последствия ударов США по Сирии

Появились первые фото и видео военных объектов в Сирии, по которым США, Франция и Великобритания нанесли удары.

"Вот так выглядит один из военных объектов правительственных сил под Дамаском… "Томагавк" все-таки достиг цели", – пишет в Telegram сообщество WarGonzo.

Также были опубликованы кадры Исследовательского военного центра в районе Барза (Дамаск), который также попал под ракетный обстрел.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, заявил, что нападения были направлены главным образом на три цели в западной Сирии.

В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.

Sputnik

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Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.