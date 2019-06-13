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"Только в спецмагазинах": в России захотели серьезно усложнить продажу алкоголя и сигарет

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В России могут появиться специализированные магазины для продажи табака и алкоголя – вход туда несовершеннолетним будет запрещен.

Соответствующий законопроект одобрило Министерство здравоохранения РФ, передают "Известия".

В российском ведомстве считают, что ограничение продажи данных продуктов приведет к снижению их потребления.

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"Ключевая цель нашего законопроекта – снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции. По нашим данным, около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления", – сообщил один из авторов законопроекта депутат ЛДПР Андрей Свинцов.

В то же время данную идею не поддержали Федеральная антимонопольная служба и Министерство экономического развития России.

Представители обоих ведомств считают, что открытие специализированных магазинов для продажи табака и алкоголя сильно отразится на других торговых точках.

Кроме того, есть риск, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты.

В России захотели серьезно усложнить продажу алкоголя и сигарет

В России захотели серьезно усложнить продажу алкоголя и сигарет

"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Юг Руси
Юг Руси
Да как-то пох )
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