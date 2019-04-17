"Только усиливаются": Медведев забил тревогу из-за санкций Запада

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Запад усилил санкционное давление на Москву.

"Нестабильность цен на нефть, торговые войны – они не только не заканчиваются, наоборот формируются – замедление глобальной экономики. И, конечно, санкции, которые в последний период также только усиливаются", – сообщил Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе, передают "РИА Новости".

Однако, по его словам, при негативных внешних условиях Россия научилась идти вперед.

"За прошедший год удалось не только сохранить, но и укрепить положительные тенденции в экономике. Мы научились двигаться вперед в крайне неблагоприятных внешних условиях, вы сами это знаете", – резюмировал Медведев.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!