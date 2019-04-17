|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Только усиливаются": Медведев забил тревогу из-за санкций Запада

279Читать материал на украинском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Запад усилил санкционное давление на Москву.

"Нестабильность цен на нефть, торговые войны – они не только не заканчиваются, наоборот формируются – замедление глобальной экономики. И, конечно, санкции, которые в последний период также только усиливаются", – сообщил Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе, передают "РИА Новости".

Однако, по его словам, при негативных внешних условиях Россия научилась идти вперед.

Новости
"Не выживет": друг Путина пошел на серьезные уступки США из-за санкций

"За прошедший год удалось не только сохранить, но и укрепить положительные тенденции в экономике. Мы научились двигаться вперед в крайне неблагоприятных внешних условиях, вы сами это знаете", – резюмировал Медведев.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

"Только усиливаются": Медведев забил тревогу из-за санкций Запада

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения