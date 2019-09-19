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19 сентября • обновлено в 10:28
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"Только украинцы!" Зеленский назвал жесткое условие для запуска рынка земли

1.2т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве. Он подчеркнул, что в нашей стране земля принадлежит украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством - покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, вывезут нашу землю вагонами - это бред. Земля - это собственность граждан. Но у них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою землю. Полноценное - это право владеть, пользоваться и распоряжаться землей", – заявил украинский лидер.

Новости
Гончарук сказал, когда в Украине начнут продавать землю

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

  • Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у Гончарука.

  • Позже Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

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Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
рынок земли
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70rus xxx
70rus xxx
Некарашо,уважаемый.Чернозем украинцам,а глину,значить,россиянам?
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