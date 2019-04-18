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Только по разрешениям: Россия ввела новые жесткие санкции против Украины

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Премьер-министр Росии Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

Москва также запрещает ввоз украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, передает ТАСС. По словам российского премьера, за прошлый год Украина поставила таких товаров на $250 млн.

"Мы вынуждены свои интересы защищать... Я подписал постановление правительства на эту тему", — заявил российский премьер.

️Медведев сообщил, что РФ с 1 июня будет вывозить в Украину уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

"В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты", — отметил премьер РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 10 апреля расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей.

Также Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

29 декабря Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
нефтьРоссияУкраина
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Кучинский Дмитрий
Кучинский Дмитрий
Надеюсь, что следующим этапом будет запрет на ввоз из Вукраины хохлов и хохлух. Хохлы и хохлухи должны приравняться к свиньям, а ввоз свинины из Вукраины запрещен.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Не срите в шаровары, остаточные прощевальщики, хозяева-пендосы вас не оставят в беде, подкинут бенза по лучшей цене. Вам же не привыкать, три года весь мир смеется как чубатые придурки самый дорогой во Вселенной газ покупают и называют это перемогой.
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Putin Serjio
Putin Serjio
А нас за шо?
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