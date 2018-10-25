''И это только на сахаре'': в сети раскрыли, как проводники обманывают пассажиров УЗ

Компанию "Укрзалізниця" уличили в коррупционной схеме во время рейсов поездов. В нарушение документации, проводники вагонов не выдают пассажирам положенные три стика сахара, что приводит к экономии 4,8 тыс. грн в год только с одного поезда.

Ситуацию раскрыл на своей странице в Facebook журналист Виталий Селик. Он подчеркнул тот факт, что в данной ситуации сложно понять: что является нарушением, а что - бизнес-идеей.

"Возьмем сахар к чаю. В документах прописано, что проводник должен давать 3 стика. Но сколько себя помню, их всегда давали не больше двух. Читаем ниже: стоимость стика сахара - 50 копеек. Опрошенные проводницы говорят, что в среднем горячие напитки заказывает половина пассажиров. Получается, что только за один рейс купейного вагона УЗ "экономит" 8 гривен, на весь поезд это получится порядка 160 гривен", - пояснил ситуацию журналист.

По его подсчетам, за месяц такой "экономии" получается – 4,8 тыс. грн.

"Одна минималка. Только на сахарных стиках", - заключил Селик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальница поезда УЗ "Ковель - Москва" во время его движения со скандалом вытолкала одного из пассажиров из вагона.