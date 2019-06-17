Только мертвая рыба: в сети показали фото пустых пляжей Крыма

В оккупированном Россией Крыму, несмотря на разгар летнего сезона, почти нет отдыхающих.
Свидетельства этого опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Она обнародовала снимки с разных кукортных городов, судя по которым – туристы в этом году в Крым не приехали.
"п. Морское Судак. Не то что бы – вообще никого...", – пишет блогер.
Пляжи Крыма
twitter.com/KrimRt
Пляжи Крыма
twitter.com/KrimRt
"Заозерное, Ульяна из Питера уехала", – пишет блогер.
Пляжи Крыма
twitter.com/KrimRt
"Щелкино, Заводское. Рай и Ева с Адамом на фотосессии", – добавила она.
Пляжи Крыма
twitter.com/KrimRt
"Щелкино, Мысовое. Ксения приехала!" - пишет блогер.
"В гавани напомню, пять выходных в честь гавани было. Гурзуф сезон", – сказано в сообщении.
Пляжи Крыма
twitter.com/KrimRt
Пляжи Крыма
twitter.com/KrimRt
Пляжи Крыма
twitter.com/KrimRt
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму срывается туристический сезон, практически нет отдыхающих на популярных курортах. Появились фото пустующих пляжей с Ялты.
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