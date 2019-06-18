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"Токсичный характер": в России резко раскритиковали доллар

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар анахронизмом современной мировой экономики.

"Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты, – сообщил Нарышкин, передает ТАСС.

В частности, по его словам, на фоне укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм.

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"Постепенно доллар приобретает токсичный характер", – отметил Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки России считает, что использование доллара сопряжено с рисками, которые заставляют все больше стран задуматься о поиске альтернативных инструментов для расчетов.

Глава Службы внешней разведки РФ заявил, что доллар приобретает токсичный характер

Глава Службы внешней разведки РФ заявил, что доллар приобретает токсичный характер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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Место
Россия
Тег
доллар
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Забралов Ник
Забралов Ник
а чого "не токсичний рубль" :) завжди називали дерв`яним? шо може бути токсичнішим рубля дерев`яного?
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