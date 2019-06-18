"Токсичный характер": в России резко раскритиковали доллар

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар анахронизмом современной мировой экономики.

"Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты, – сообщил Нарышкин, передает ТАСС.

В частности, по его словам, на фоне укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм.

"Постепенно доллар приобретает токсичный характер", – отметил Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки России считает, что использование доллара сопряжено с рисками, которые заставляют все больше стран задуматься о поиске альтернативных инструментов для расчетов.

Глава Службы внешней разведки РФ заявил, что доллар приобретает токсичный характер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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